Stiwa Group investiert weiter

Im vorigen Geschäftsjahr investierte der Maschinen- und Anlagenbauer Stiwa, der unter anderem Getriebekomponenten an VW und Greiner Bio-One liefert, in Oberösterreich 45 Millionen Euro. Im aktuell laufenden wird der 1800 Mitarbeiter zählende Betrieb laut Co-Geschäftsführer Raphael Sticht auch aufgrund einer „sehr gesunden Eigenkapitaldecke“ mindestens ebenso viel in die Hand nehmen. So werde etwa das Bürogebäude am Firmensitz in Attnang-Puchheim bis zum ersten Quartal 2020 erweitert. Dort stehen dann in Summe 700 Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Auftragsbücher seien für die nächsten zwei Jahre prall gefüllt. Ziel des Unternehmens sei es, laut dem zweiten Geschäftsführer Peter Sticht, ein Familienbetrieb zu bleiben und organisch zu wachsen. Aktuell sei Asien der Wachstumstreiber. Das Stiwa-Werk im chinesischen Nantong (derzeit 75 Mitarbeiter) werde daher aufgrund der Kundennachfrage um 25 Mitarbeiter erweitert und „nicht wegen der niedrigeren Produktionskosten“. Der Gang in andere Länder sei aber derzeit kein Thema.

