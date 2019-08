Stiwa lotet Geschäftsfelder aus

Auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018/2019 konnte das familiengeführte Unternehmen Stiwa zurückblicken. Alle Kennzahlen gingen laut Peter Sticht, Sprecher der Geschäftsführung, nach oben: Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 267 Millionen Euro, bei den Mitarbeitern gab es ein Plus von 14 Prozent auf 2062 zum Stichtag 30. Juni und die Exportquote bezifferte er mit 52 Prozent. Zahlen zu Gewinn oder Forschungsquote nannte er nicht. Sticht blickt positiv in die Zukunft, das Ziel für das aktuelle Geschäftsjahr seien elf Prozent Umsatzwachstum sowie hundert neue Mitarbeiter.

Stiwa wird sich jedoch auch auf neue Geschäftsfelder konzentrieren, denn man spüre die Zurückhaltung im Automotive-Bereich sehr wohl. Dieses Segment trug im Vorjahr ungefähr 160 Millionen Euro zum Gesamtumsatz bei. Stiwa liefert beispielsweise Direkteinspritzungen in die Automotive-Branche. Abseits der Probleme rund um den Verbrennungsmotor schreite aber die Digitalisierung im Fahrzeug weiter voran. „Die Automotive-Themen werden andere“, verweist der Geschäftsführer auf Sensorik für Fahrassistenzsysteme beziehungsweise autonomes Fahren.

Man stehe deshalb mit den Partnern in engem Kontakt, um auf Veränderungen reagieren zu können. Dennoch will das Unternehmen seine Zulieferproduktion verstärkt zukunftsträchtigen Produktinnovationen im Non-Automotive-Bereich zuwenden. Dazu will man Partner mit neuen Produktideen suchen und mit ihnen bei der Umsetzung kooperieren.

Investiert hat das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr vor allem in Oberösterreich – nämlich 57 Millionen Euro. Die neu errichtete Montagehalle in Attnang-Puchheim ist bereits in Betrieb, mit November soll das im Bau befindliche Bürogebäude fertiggestellt sein. Von den 2060 Mitarbeitern arbeiten etwa 1930 in den Stiwa-Standorten Attnang-Puchheim, Gampern und Hagenberg. Im Wachstumsmarkt China sind es 100.ok