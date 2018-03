Strabag erhielt Tunnelbau-Großauftrag in Großbritannien

Der österreichischen Baukonzern Strabag hat in Großbritannien einen Tunnelbau-Großauftrag an Land gezogen. Die Sirius Minerals Plc. hat die Strabag mit dem Bau eines rund 13 Kilometer langen Tunnelabschnitts für das unterirdische Transportsystem der Woodsmith Mine nahe Whitby in England betraut. Der Auftrag sei „im niedrigen dreistelligen Millionenbereich“, hieß es von der Strabag auf APA-Anfrage.

Die Woodsmith Mine wird ab 2021 das weltweit größte Polyhalit-Vorkommen, ein zur Produktion von Düngemitteln eingesetztes Mineral, fördern. Der Bau beginne ab sofort, hieß es seitens der Strabag.

Für den österreichischen Baukonzern ist dies aktuell das zweite Tunnelbauprojekt in Großbritannien. Im vergangenen Jahr wurde die Strabag in einer Arbeitsgemeinschaft mit zwei Losen beim Bau der Zug-Hochgeschwindigkeitsstrecke HS2 beauftragt.