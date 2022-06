Strache zum zweiten Mal nach „Ibiza“ vor Gericht

Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache muss sich nächste Woche neuerlich wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit vor Gericht verantworten. Nach einer noch nicht rechtskräftigen Verurteilung in der Prikraf-Affäre im vorigen August geht es jetzt um die Causa Asfinag. Laut Anklage soll Strache dem mitangeklagten oberösterreichischen Immobilien-Unternehmer Siegfried Stieglitz für eine Spende an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft haben.

Die Verhandlung am Wiener Straf-Landesgericht startet am Dienstag mit den Anklagevortrag. Danach sind (bis Mittwoch) die Verteidiger und die beiden Angeklagten am Wort. Für Freitag ist der Dritte Nationalratspräsident und frühere FPÖ-Chef Norbert Hofer als Zeuge geladen. Gegen ihn hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in dieser Causa ebenfalls ermittelt, das Verfahren aber eingestellt. Das Urteil ist erst mitten im Sommer zu erwarten: Am 26. Juli ist der letzte von sechs Verhandlungstagen anberaumt.