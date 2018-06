Straftäter flüchtete auf Dach

36-Jähriger sorgte sieben Stunden lang für einen Großeinsatz in Wien

WIEN – Ein mutmaßlicher Straftäter ist in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Hernals vor der Polizei auf das Dach einer Wohnhausanlage geflüchtet und hat durch Würfe mit Dachziegeln zwei Einsatzkräfte verletzt. Der mit drei Messern Bewaffnete wurde nach sieben Stunden festgenommen. Nach zwei vergeblichen Zugriffsversuchen setzte die Polizei einen Taser ein, um ihn zu überwältigen.

An dem Einsatz waren die Sondereinheiten WEGA und Cobra, Seiltechniker, die Verhandlungsgruppe des Landespolizeikommandos – insgesamt 100 Polizisten – ein Hubschrauber sowie die Feuerwehr mit 26 Mann, acht Fahrzeugen und je zwei Drehleitern und Teleskopmasten beteiligt. Straßensperren verursachten große Staus aus.

Täter in Behandlung

Gegen den 36-Jährigen, der sich in psychiatrischer Behandlung befindet, besteht eine Festnahme- anordnung der Staatsanwaltschaft. Ihm werden zweifacher Raub, zweifache Körperverletzung sowie Sachbeschädigung vorgeworfen. Aufgrund des Haftbefehls wollten ihn Polizisten um 2 Uhr aus seiner Dachgeschoßwohnung in der Rhigasgasse holen. Die Aufforderung, die Wohnungstür zu öffnen, quittierte der unter Drogeneinfluss stehende Mann mit den Worten „Schleicht’s euch!“ und verbarrikadierte sich. Als die Spezialkräfte in die Wohnung eindrangen, war der 36-Jährige auf das Dach des vierstöckigen Wohnblocks geflüchtet. Er sprach wirr und schmiss Dachziegeln zu Boden, wodurch ein Polizist und eine Feuerwehrmann verletzt und mehrere Autos beschädigt wurden. Heikel war der Einsatz auch, weil Absturzgefahr bestand.