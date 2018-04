Strahlentherapie hilft pro Jahr 2500 Menschen

LINZ – Pro Jahr kommen 2500 Patienten zu rund 65.000 strahlentherapeutischen Behandlungen auf die Radioonkologie-Abteilung von Primar Univ.-Prof. Hans Geinitz in das Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. Etwa 200 Bestrahlungen erfolgen täglich. Eingesetzt werden dabei sechs Linearbeschleuniger, davon ein mobiles interoperatives Gerät sowie die sogenannte Brachytherapie. Das mehr als 100-köpfige Team setzt sich aus elf verschiedenen Berufsgruppen zusammen. Insgesamt werden mehr als 70 Prozent aller Krebspatienten in OÖ an den onkologischen Zentren des Ordensklinikums versorgt.

Diese Erfolgsgeschichte begann vor 50 Jahren, als im KH der Barmherzigen Schwestern ein Cobalt-60-Gerät und ein Betatron – nach dem Krankenhaus Lainz das zweite in Österreich – zum Einsatz kam. Mittlerweile haben sich die Geräte und Behandlungsmethoden eindrucksvoll weiterentwickelt. Die Bestrahlungsdosen sind geringer und viel gezielter.

Befürchtungen, dass die Strahlentherapie die Haut verbrenne und starke Schmerzen auftreten würden, relativiert Geinitz: „Es kommt zu Wirkungen und Nebenwirkungen in dem Bereich, in dem die Bestrahlung verabreicht wird. Muss die Haut bestrahlt werden, kann diese mit Rötung und Schmerzen reagieren, biologisch gesehen sind es aber keine Verbrennungen. Wenn die Haut nicht bestrahlt wird, weil der Tumor im Körperinneren liegt, kann eine Hauttrockenheit auftreten.

In der Regel werden keine radioaktiven Substanzen – Ausnahme die Brachytherapie, die bei zwei Prozent der Patienten angewendet wird – verwendet.

Therapie trotz Herzschrittmacher

Auch Patienten mit Herzschrittmacher können bestrahlt werden, allerdings darf der Schrittmacher nicht im direkten Bestrahlungsbereich liegen. Regelmäßige Kontrollen des Systems werden aber empfohlen. Die Strahlentherapie ist in der Regel gut verträglich und verursacht kaum generalisierte Nebenwirkungen, betont Geinitz.

em