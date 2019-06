Straka am dritten US-Open-Tag zurückgefallen

Der österreichische Golfprofi Sepp Straka ist am dritten Tag der US Open zurückgefallen. Der 26-jährige Wiener schaffte am Samstag im kalifornischen Pebble Beach nur eine 76er-Runde. Er rangiert mit einem Gesamtscore von 216 Schlägen (drei über Par) nur noch auf dem geteilten 48. Platz. In Führung liegt weiter der US-Amerikaner Gary Woodland mit insgesamt 202 “strokes”.

Straka unterliefen am “Moving Day” sechs Bogeys, während er nur ein Birdie anschreiben konnte. Der Burgenländer Bernd Wiesberger ist nach einer verpatzten 78er-Runde auf dem 78. Rang.