Stream Club: 30 Acts an 8 Locations

Neues Linzer Clubfestival setzt am 2. April Impulse für den Neustart

„Clubkultur gehört zum urbanen Lebensgefühl. Als eines der ersten Festivals nach der Corona-Zwangspause wollen wir mit Stream Club ein Zeichen für den Aufbruch setzen. Linz braucht eine lebendige Clubszene, darum fördern wir auch diese Freiräume für die Jugend“, so Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer bei der Vorstellung des ersten Stream Club, der bei freiem Eintritt am 2. April stattfinden wird.

Einen Tag und eine Nacht lang präsentiert dieser als Spin-off des Stream Festivals ein dichtes und diverses Live- und DJ-Programm aus Techno, House, Drum’n’Bass, Hip-Hop und mehr. Mit dabei sind rund 30 nationale und internationale Künstler an acht Standorten, darunter Stadtwerkstatt und Café Strom, Club Spielplatz, Solaris und KAPU.

Im OK Deck etwa tritt die Wiener Rapperin Kitana auf, Mile & Flip, ein neues Projekt von Sharktank-Mitglied Mile und dem Linzer Hip-Hop Urvater Flip wird hier zum ersten Mal auf der Bühne gezeigt.

Gestartet wird der Stream Club bereits um 13 Uhr im temporären Festivalcafé in der Cafeteria Frédéric am Hauptplatz, wo Radio FM4 bis 22 Uhr live die Sendung FM4 Unlimited mit Stream Club-Künstlern und anderen Gästen gestaltet, das Publikum kann live mit dabei sein.

Mit Live-Schwerpunkten warten auch die Stadtwerkstatt und die KAPU auf. Der österreichische Keyboard-Magier Dorian Concept führt ein umfangreiches Feld grooviger, elektronischer Musik in der Stadtwerkstatt an. Auch im Cafe Strom gibt es mit experimentelleren Sounds ein hochkarätiges Programm.

In der KAPU wird es etwas düsterer und härter, u. a. mit dem US-Amerikaner Author & Punisher, der seine Soundwelten auf selbstgebauten Maschinen und Instrumenten entstehen lässt.

Mit der Drum’n‘Bass Legende dBridge ist im Club Spielplatz ein Musiker dabei, der diesen Musikstil seit den 90er Jahren wesentlich mitgeprägt hat. Und das Solaris stellt sein Programm ganz in das Zeichen von Techno.

Die von Sun Li Lian Obwegeser, Monica Vlad, Clemens Bauder und Abby Lee Tee gestaltete Soundinstallation „Exploring Sonic Enclosures“ entführt bei einem Spaziergang (ab 18 Uhr, Anmeldung streamfestival@linz.at) rund um das Neue Rathaus. An verschiedenen Stationen taucht man in Geräusch- und Musikwelten ein, die in einer Stadt im Spannungsfeld von Natur- und Kulturraum entstehen. Das Projekt wurde vom neuen Sonderförderprogramm LINZ_sounds unterstützt.