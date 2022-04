„Streckenrekord ist möglich“

Rasante Tempojagd beim Motorrad-Bergklassiker in Landshaag

Im Jahr 2016 knallte Martin Gangl beim Motorrad-Bergrennen von Landshaag hinauf nach St. Martin mit 1:09,940 Minuten eine Zeit in den Asphalt, die bis heute Bestand hat.

Bei der Rückkehr des Bergklassikers nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause könnte laut OK-Chef Markus Altenstrasser am Sonntag der Streckenrekord durchaus gebrochen werden.

„Die Technik hat sich weiterentwickelt, passt das Wetter, ist es möglich“, meinte Altenstrasser, der auf den 3610 Metern sogar eine Zeit unter 1:09 für möglich hält. Die Piloten kommen dabei auf über 300 km/h.

Der Tagessieger erhält übrigens eine Prämie von 1000 Euro. Die heißesten Kandidaten darauf sind die Oberösterreicher Wolfgang Gammer (BMW) und Chris Zaiser (Suzuki) sowie eben Rekordhalter Gangl (NÖ/Suzuki).

Die Fans können sowohl beim Training am Samstag als auch beim Rennen am Sonntag an der ganzen Strecke, ohne die Straße überqueren zu müssen, live dabei sein. „Eine unserer Besonderheiten“, betonte Altenstrasser.t.h.

Programm/Eintritt

Samstag (Training 12 – 17 Uhr): € 12,-

Sonntag (Training ab 8.30, Rennen ab 12): € 22,-

Zweitageskarte: € 22,-

Kinder: € 5,-