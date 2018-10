Streikmaßnahmen der Metaller

Österreichweite Betriebsrätetagungen der Metaller haben am vergangenen Donnerstag ein klares Ergebnis erbracht: im Tauziehen um höhere Löhne wird es nächste Woche in allen Betrieben Betriebsversammlungen und damit erste Streikmaßnahmen geben. Betroffen sein werden laut Beschluss alle Unternehmen der Metallindustrie und des Bergbaus. Zudem wollen die Gewerkschaften die Arbeitgeber früher wieder am Verhandlungstisch sehen als zum derzeit avisierten Termin am 8. November. Vom Lohn-Poker betroffen sind 130.000 Beschäftigte in Metallbetrieben, 34.000 Beschäftigte der Fahzeugindustrie, 17.000 Beschäftigte im Stahlsektor sowie 2000 Beschäftigte in den Betrieben der Gas- und Wärmeversorgung. Für sie alle fordern die Gewerkschaften eine Lohnerhöhung von fünf Prozent, wobei die Arbeitgeber vorerst nur ein Plus von 2,02 Prozent anbieten. „Das ist eine Verhöhnung der Beschäftigten!“, polterte der Chefverhandler der Gewerkschaften, Rainer Wimmer, am Donnerstag. Der Sprecher der Arbeitgeber, Christian Knill, bleibt aber dabei: „Wir bieten einen Abschluss mit Reallohngewinn, das haben sich die Beschäftigten verdient. Leider agieren die Gewerkschaften heuer nur im Sinne einer politischen Kampagne.“