Streit am Steuer: Stange gegen Pfefferspray

WELS — Ein Lenker im Spital, der zweite bei der Polizei: Heiß ließen am Sonntag die Gemüter, nachdem in Wels ein Autofahrer einem anderen beim Abbiegen behindert haben soll. Ein Wiener (49) wollte am Vormittag mit seinem Wagen von der Hans-Sachs-Straß in die Lessingstraße abbiegen. Weil ihm ein Gallneukirchen er (48) mit seinem Pkw aber so dicht auffuhr, konnte er den Abbiegevorgang — laut seinen Schilderungen — nicht durchführen. Also fuhr der 49-Jährige weiter bis sich bei einem Parkplatz die nächste Gelegenheit bot. Dort stoppte auch der Gallneukirchener. Die Lenker stiegen aus. Der 48-Jährige trug dabei eine Eisenstange mit sich. Aufgrund dessen nahm der Wiener einen Pfefferspray, der sich in seinem Fahrzeug befand, mit. Nach vorerst lautstarker verbaler Auseinandersetzung gab der 49-Jährige — aufgrund der von ihm angenommenen Bedrohungssituation — einen kurzen Sprühstoß in die Augen des 48-Jährigen ab. Anschließend verständigte dessen Beifahrer die Polizei. Beide Beteiligten warteten anschließend auf dem Parkplatz auf das Eintreffen der Einsatzkräfte. Nach dem Eintreffen der Rettung wurde der Verletzte ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht und dort ambulant behandelt. Der 49-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen.