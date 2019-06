Streit kostet Johnson Favoritenrolle

Nach Krach mit Freundin und Polizeieinsatz führt nun Hunt in Umfrage

Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May hat Ex-Außenminister Boris Johnson mit einem Polizeieinsatz für Schlagzeilen gesorgt — und sich zumindest vorerst um die Favoritenrolle gebracht. Am Sonntag thematisierten mehrere Zeitungen Johnsons Weigerung, sich zu dem Vorfall zu äußern.

Selbst konservative Boulevardblätter wie die Sun schlossen sich der Kritik an. Der Sunday Express titelte: „Warum sagt uns Boris nicht, was passiert ist?“

In der Nacht auf Freitag war es Medienberichten zufolge zu einem heftigen Streit zwischen Johnson und seiner Lebensgefährtin gekommen. Ein besorgter Nachbar alarmierte die Polizei und meldete lautes Geschrei und Türenknallen in einer Wohnung im Süden Londons.

Symonds soll Johnson angeschrien haben, er solle sie „in Ruhe lassen“ und „aus meiner Wohnung verschwinden“.

Einer Umfrage der Zeitung Mail on Sunday zufolge könnte der Zwischenfall das Rennen um die May-Nachfolge wieder spannend machen.

Noch am Donnerstag galt Johnson unter allen Wählern bei 36 Prozent als der beste potenzielle Premierminister, während 28 Prozent Hunt unterstützten. In der neuen Umfrage nach dem Polizeieinsatz vom Freitag zog Hunt mit 32 Prozent an dem Ex-Außenminister vorbei, der nur noch 29 Prozent erhielt. Unter konservativen Wählern fiel Johnsons Zuspruch von 55 auf 45 Prozent, während Hunts Zustimmungsquote von 28 auf 34 Prozent stieg.