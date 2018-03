Streit um Diplomaten eskaliert

Der diplomatische Streit zwischen Russland und dem Westen im Gefolge des Giftanschlags auf den früheren russischen Agenten Sergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien ist am Dienstag weiter eskaliert: So kündigte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow eine harte Reaktion an. Wie berichtet hatten die USA angekündigt, 60 russische Diplomaten auszuweisen. Daraufhin haben sich auch Länder wie Kanada, die Ukraine und Australien zu Ausweisungen russischer Botschaftsangehöriger entschlossen. Auch 18 EU-Staaten schlossen sich diesem Beispiel an.

In Moskau macht man dafür vor allem die USA verantwortlich: Außenminister Sergej Lawrow sieht die konzertierte Aktion als „Ergebnis kolossalen Drucks, kolossaler Erpressung“ seitens der USA.

Auch Großbritannien rüstete unterdessen verbal auf: Die massenhaften Ausweisungen sind laut Außenminister Boris Johnson ein „Schlag, von dem sich der russische Geheimdienst viele Jahre nicht erholen wird“. Die Regierung in Moskau stellt jegliche Beteiligung am Giftanschlag auf Skripal in Abrede und spricht von einer Provokation.

Auch die NATO hat sich an der Aktion gegen Russland beteiligt und hat sieben russischen Diplomaten die Akkreditierung entzogen. Insgesamt seien 140 Russen von Ausweisungen betroffen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg: Dies sei eine „klare Botschaft an Russland, dass sein inakzeptables und gefährliches Verhalten mit Kosten und Konsequenzen verbunden ist“.

Für Österreich verteidigte Außenministerin Karin Kneissl die Entscheidung, keine Russen auszuweisen. Gemeinsam mit Kanzler Sebastian Kurz hatte sie erklärt, Österreich sehe sich als neutrales Land als Brückenbauer zwischen Ost und West. Kritik an dieser Haltung kam von SPÖ und Neos.