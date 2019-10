Streit um Job löste Bluttat aus

LINZ — Jener 33-jährige Afghane, der am Montagnachmittag in Wullowitz (Bezirk Freistadt) einen Bauern erstochen und einen Flüchtlingsbetreuer schwer verletzt hatte, ist von der Polizei einvernommen worden. Wie Landespolizeidirektor Andreas Pilsl am Mittwoch in einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des Landessicherheitsrats mitteilte, bestätigte sich, dass ein Streit um die Arbeitssituation des Mannes das Motiv war.

Zu Aussprache Messer mitgenommen

Der Verdächtige habe nur zu gewissen Zeiten arbeiten wollen und galt als unzuverlässig. Man habe ihm klargemacht, dass dies nicht gehe, worauf es zu einer Aussprache kam, zu der der Afghane bereits ein Messer mitnahm. Als es kein Einlenken in seinem Sinne gab, sei der Mann auf den Betreuer losgegangen, schilderte Pilsl. Allerdings habe er nicht vorgehabt, den 32-jährigen Mitarbeiter des Roten Kreuzes, der gestern nach Auskunft des Linzer Med Campus III. nach wie vor in Lebensgefahr schwebte, zu töten.

Auf seiner Flucht wollte sich der Asylwerber ein Auto besorgen, scheiterte aber mit seinen Versuchen, einen Pkw aufzubrechen. Als er den Altbauern bei dessen Kfz sah, habe er dessen Autoschlüssel verlangt und mit seinem Messer zugestochen, da der 63-Jährige um Hilfe rief. Mit dem Auto des Getöteten fuhr der Afghane anschließend in Richtung Linz.

Laut Landeshauptmann Thomas Stelzer könne man das Geschehene nicht ungeschehen machen, müsse aber die Lehren ziehen, um die Sicherheit der Menschen zu erhöhen und ein besseres Miteinander zu gewährleisten. So habe man rechtliche und organisatorische Maßnahmen im Landessicherheitsrat besprochen.

Schnellere Abschiebung auffälliger Asylwerber

Um den massiven Rückstau beim Bundesverwaltungsgericht zu verringern, sei zusätzliches Personal notwendig, außerdem müssten Verfahren von auffälligen Asylwerbern vorgereiht werden. Weiters wolle man den Informationsaustausch zwischen Betreuungsorganisationen und Exekutive verbessern und müsse bei jenen, die das Gastrecht in Österreich missbrauchen, schneller abschieben können.

LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) betonte, dass die Zahl der Fälle von Ausländergewalt viel zu hoch sei. Er stellte die Unterbringung in Kleinsteinrichtungen infrage, denn wer auffällig geworden sei, dürfe nicht versteckt werden, sondern müsse im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.

Irritiert und betroffen über die Bluttat zeigte sich auch der Verein Neustart, bei dem der Tatverdächtige im September vier Einheiten eines Anti-Gewalttrainings absolviert hatte. „Er war nicht nur pünktlich, sondern auch bereit, auf konfrontative Fragestellungen einzugehen und obendrein zu den anderen Teilnehmern sehr freundlich“, erläuterte Vereinssprecher Andreas Zembaty im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Auf die Frage: „Was gibt Ihnen Halt?“ habe der 33-Jährige geantwortet: „Meine Familie und mein Glaube.“ Extremistische Tendenzen habe man nicht feststellen können, so Zembaty. Grundsätzlich habe man bei gewaltbereiten Straftätern mit den Trainings, bei denen das Schönreden der eigenen Aggressionen aufgebrochen werden soll, gute Erfolge.

Untersuchungshaft beantragt

Die Staatsanwaltschaft Linz hat am Mittwoch über den Afghanen die Verhängung der Untersuchungshaft beantragt. Der Haftrichter wird darüber voraussichtlich heute entscheiden. Ob und welche Gutachten die Anklagebehörde in Auftrag geben werde, könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden, erläuterte Pressesprecher Philip Christl.

Das Asylquartier in Leopoldschlag, in dem zuletzt 20 Personen untergebracht waren, ist unterdessen bereits geräumt worden, sagte Thomas Märzinger, Stv. Landesgeschäftsleiter des Roten Kreuzes. Es war seit einiger Zeit in Begutachtung, die Schließung wurde jetzt vorgezogen und die Bewohner in andere Quartiere verlegt. Kriseninterventionsteams kümmerten sich um die Hinterbliebenen bzw. die Familie des Betreuers und um Anrainer.