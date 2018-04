Streit unter Betrunkenen: Auf Freund eingestochen

Männer waren sich in Wels wegen einer Frau in die Haare geraten — 60-Jähriger musste im Klinikum notoperiert werden

LAMBACH — Ein Streit zwischen zwei Betrunkenen endete am späten Donnerstagabend in Lambach (Bezirk Wels-Land) mit einem Schwerverletzten. Ein 55-Jähriger und sein 60 Jahre alter Mitbewohner waren sich — während sie zusammen in der Wohnung Alkohol konsumierten — in die Haare geraten. Angeblich war es dabei um eine Frau gegangen. Plötzlich bedrohte der Jüngere seinen Freund mit einem Jagdmesser. Als sich der 60-Jährige darüber lustig machte, ließ sich das der 55-Jährige nicht bieten und stach zu. Der Ältere wurde zwar schwer verletzt, er konnte aber noch selber die Rettung verständigen. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und ins Klinikum Wels eingeliefert, wo er sofort operiert wurde. Laut Polizei ist sein Zustand mittlerweile stabil. Der Angreifer wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Ein bei ihm durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Gegen ihn wurde auch ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.