„Strengere Kontrollen besser als Lockdown“

Positiv sieht WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer die neuen Schutzmaßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus.

„Die Neuregelung des Kontaktpersonen-Managements sowie die Verkürzung der Quarantäne-Zeit sind sinnvolle Maßnahmen, die sicherstellen, dass es in unseren Unternehmen nicht zu totalen Personalausfällen und in der Folge zum Stillstand kommt“, so die Präsidentin.

Die Wirtschaft unterstütze daher den konsequenten Kampf gegen die Corona-Pandemie, um einen weiteren Lockdown zu vermeiden, erklärt Hummer.

Doch mahnt sie auch eine praktikable Umsetzung mancher Maßnahmen ein. Bezüglich der angekündigten Betriebsschließungen bei Verstößen betont sie, dass die neuen Kontrollverpflichtungen praktikabel und rasch durchführbar sein müssen, um eine Wettbewerbsverzerrung bzw. Ungleichbehandlung zu verhindern.

Verwarnung statt Strafe

Bei der Umsetzung drängt sie zu Beginn noch auf Nachsicht. Insbesondere für kleinere Betriebe müsse es eine Anlaufzeit geben und statt sofort zu strafen auf Verwarnungen gesetzt werden, so die Präsidentin, die bei allen Maßnahmen der Unternehmen auch die Bevölkerung in die Pflicht nimmt.

„Wirksamstes Instrument zur nachhaltigen Bekämpfung der Pandemie ist und bleibt die Impfung. Deshalb muss alles unternommen werden, um die vielen noch kritisch eingestellten Landsleute dazu entsprechend zu motivieren“, ruft Hummer die noch nicht Geimpften auf, sich ihren Stich zu holen.