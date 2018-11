Stresstest für Bildungsregionen in OÖ kommt ab dem 1. Jänner

Mit CLV-Obmann PAUL KIMBERGER sprach Herbert Schicho

Bei der Generalversammlung des CLV am Mittwoch werden wohl auch die verschiedensten Reformen Thema sein. Für den wiedergewählten Obmann Paul Kimberger sind die Lehrer zum Glück „reformerfahren“.

VOLKSBLATT: Der CLV feiert sein 120-jähriges Bestehen. Was wünscht man sich zum Geburtstag?

KIMBERGER: Ich wünsche dem CLV, dass er seinen erfolgreichen Weg fortsetzen kann — auch in schwierigen Zeiten. Wir arbeiten daran, dass der Lehrerverein weiterhin ein starkes Sprachrohr ist für die Lehrerinnen und Lehrer, und zwar in Oberösterreich und auf Bundesebene. Viele Dinge werden ja in Wien am Minoritenplatz entschieden. Ziel ist, die Stärke des CLV nicht nur zu erhalten, sondern auszubauen

In Ihrer Zeit als Lehrer: Wieviel Reformpakete haben Sie miterlebt?

Ich habe nicht mitgezählt, unzählige. Wir sind sicher jene Berufsgruppe, die am „reformerfahrensten“ ist.

Und wie viele davon waren sinnvoll?

Wir haben sicher einige Reformen gehabt, die durchaus sinnvoll waren. Wir haben z. B. 2011/12 ein neues Dienstrecht verhandelt mit höheren Anfangsgehältern und einer flacheren Gehaltskurve. Das ist geglückt. Bei anderen Reformen habe ich aber meine Zweifel.

Wie bewerten Sie das aktuelle Pädagogik-Paket?

Also eigentlich ist es ein Strukturpaket, man findet wenig, das mit Pädagogik zu tun hat. Aber es ist ein Paket, das tief in die Struktur hineingeht – etwa die Frage der Leistungsbeurteilung: In der Volksschule haben wir die sehr emotionale Frage, wie gehen wir mit der Ziffernnote um. In der Mittelschule hat die siebenteilige Notenskala für Verwirrung gesorgt. Allerdings: Die Reihenfolge ist falsch gewählt. Wir hätten uns zuerst um die Lehrpläne kümmern sollen und dann um die Beurteilungsraster. Unsere Stellungnahme war dementsprechend kritisch. Und es ist gut, dass wegen unserer Einwände die Maßnahmen in der Mittelschule erst 2021 kommen. Damit können sich die Schulen ordentlich darauf vorbereiten.

Derzeit wird viel über Brennpunktschulen debattiert. Brauchen diese etwa via Sozialindex mehr Geld?

Ich habe einen ambivalenten Zugang: Denn klar ist, dass man anderen Schulen kein Geld wegnehmen darf, um es solchen zu geben – auch wenn diese es dringend brauchen. Wir brauchen zusätzliche Investitionen, etwa im Bereich Sonderpädagogik, dieser Bereich ist dramatisch unterdotiert. Wir haben auch nach wie vor kein etabliertes Unterstützungs- und Supportsystem. Die beste Zusatzinvestition, die wir machen könnten, wäre außerdem eine grundsätzliche Doppelbesetzung in den Volksschulklassen. Wenn ich früher investiere, brauche ich nicht teuer zu reparieren.

Kann eine Deutschpflicht helfen?

Ohne Sprache geht sicher nichts und es braucht möglichst früh Sprachförderung. Die Deutschpflicht ist hingegen ein Unsinn. Da macht man einen Spitzel- und Vernaderungsbereich auf, der in unserer Zeit nichts verloren hat. Deutsch als Unterrichtsprache ja, aber es ist nichts dabei, wenn sich die Kinder einmal in ihrer Muttersprache unterhalten.

Und das Kopftuchverbot?

Ziel ist die gute und freie Entwicklung unserer Kinder. Und aus meiner eigenen Lehrererfahrung weiß ich, dass Kinder durch das Kopftuch leiden. Das ist nicht unbedingt ein Massenphänomen, aber es gibt zunehmend radikale Gruppen, die enormen Druck auf die Mädchen ausüben und auch ein Gespräch mit der Lehrerin verweigern. Da brauchen wir klare Rahmenbedingungen. Ich wäre sogar für eine Ausweitung des Kopftuchverbots bis zum 14. Lebensjahr. Für mich ist das Kopftuch in diesem Bereich kein religiöses Symbol und das sagen auch liberale Islamlehrer.

Wie halten Sie es überhaupt mit religiösen Symbolen in der Schule…

Wir sind ein christlich geprägtes Land und deswegen hat das in unserer Kultur seine Berechtigung und soll auch gelebt werden. Auch das Kreuz in den Klassenzimmern gehört für mich dazu. Aber es geht nicht darum, eine Religion gegen die andere auszuspielen, sondern es geht um Dialog und Akzeptanz. Und wir haben sogar islamische Religionslehrer bei uns im CLV, weil sie gut integriert sind und sich zu unserer Wertewelt bekennen.

…und mit der Pflicht zum Ethikunterricht?

Das wäre eine ganz wichtige Maßnahme für jene Kinder, die sich vom Religionsunterricht abmelden. Der staatliche Religionsunterricht ist aber unverzichtbar, denn ich möchte auch nicht, dass sich der Religionsunterricht in die Hinterhöfe verabschiedet, dort können wir ihn nicht mehr kontrollieren.

Mit Jahreswechsel wird die Schulorganisation neu aufgestellt. Was erwarten Sie sich vom neuen Bildungsdirektor?

Er hat ein schwieriges Amt angetreten, denn er muss die massiven Strukturänderungen begleiten und gestalten. Das ist sicher herausfordernd. Aber der neue Bildungsdirektor ist ein guter Kommunikator – er hat seine Wurzeln ja auch im CLV. Zusammengefasst: Ich glaube, wir haben dort den richtigen Mann sitzen.

Und wie werden sich die neuen Bildungsregionen auswirken?

Wir werden das im Stresstest ab dem 1. Jänner erleben. Ich persönlich hätte mir mehr als die sechs Regionen in OÖ gewünscht, weil für mich das Ziel wäre, die pädagogische Versorgung möglichst nahe an die Schulstandorte zu bringen. Außerdem bin ich ein Anhänger der schulartspezifischen Schulaufsicht, also klare Zuständigkeit für Volks- oder Mittelschule. Das wird nun ein Fachstab machen – es wird sicher Anlaufschwierigkeiten geben.

Wie weit kann und soll die Autonomie der Schulen gehen?

Es gibt sicher Grenzen der Autonomie, wir brauchen etwa eine bundesweit einheitliche Rechtslage und auch einheitliche Rahmenbedingungen, damit Durchlässigkeit und Vergleichbarkeit gegeben sind. Aber die Grenzen der Schulautonomie sind bei weitem noch nicht erreicht. Ich wünsche mir mehr pädagogische Freiheit und pädagogische Vielfalt, denn die alleinig heilsbringende Methode gibt es nicht. Es hat sowohl der Frontalunterricht seine Berechtigung als auch der Unterricht in Kleingruppen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Partner in Schule holt, Vereine etwa.

Geht das derzeit nicht?

Doch. Aber der bürokratische Aufwand ist relativ hoch. Und gerade mit der Bürokratie müssen wir zurückfahren. Wir brauchen eine massive bürokratische Entlastung für die Lehrer. Und wir brauchen auch administratives Unterstützungspersonal. Also das, was an höheren Schule bereits Usus ist, auch in den Mittel- und Volksschulen.

Soll man an einer zweiklassigen Volksschule eine Sekretärin anstellen?

Nein. Aber wir brauchen ab einer gewissen Größe eine Unterstützung, unter Umständen schulübergreifend oder in einem Cluster.

Können Sie es jungen Menschen vorbehaltlos empfehlen, Lehrer zu werden?

Selbstverständlich. Es ist ein Zukunftsberuf, wo man Zukunft gemeinsam gestaltet und einer der schönsten Berufe, die es gibt — natürlich auch anspruchsvoll.