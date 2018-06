Strikterer Schutz der Außengrenzen

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat gestern Abend nach Ende des EU-Asylgipfels mit 16 Staaten in Brüssel zwar „viel guten Willen der Länder, aber auch einige Unterschiede“ in der Migrationsfrage geortet. Merkel erklärte, es gebe aber ein „großes Maß an Gemeinsamkeit“. So seien sich alle 16 Regierungsvertreter einig gewesen, „dass wir die illegale Migration reduzieren wollen“. Schließlich gehe es darum, „unsere Grenzen zu schützen“. Sukkus sei, dass sich „alle um alles kümmern müssen“. Der spanische Premier Pedro Sanchez sprach von guten Schritten nach vorne, doch „haben wir weder konkrete Konsequenzen noch Schlussfolgerungen“ beschlossen. Einigkeit besteht in der EU nach wie vor keine: Italiens Premier Guiseppe Conte reagierte mit einem entschlossenen „Nein“ zum französisch-spanischen Vorschlag für die Einrichtung geschlossener Flüchtlingszentren in Europa. Stattdessen legte er mit dem Vorschlag namens „European Multilevel Strategy for Migration“ ein Zehn-Punkte-Programm zur Bewältigung des Migrationsstreits vor. Damit will Italien einen radikalen Wandel in der Asylpolitik forcieren. Zu den Punkten zählen unter anderem die Stärkung der EU-Außengrenzen, Abkommen mit afrikanischen Staaten, um die Migration einzudämmen aber auch die Errichtung von Flüchtlingslagern im Niger und in Libyen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht „eine positive Bewegung“ in Richtung Fokus EU-Außengrenzschutz. „Es wurde endlich von vielen Seiten unterstützt, was wir schon im Jahr 2015 gefordert haben, nämlich dass Menschen nach der Rettung im Mittelmeer nicht nach Europa gebracht werden sollen, sondern in Länder außerhalb der Europäischen Union“, so Kurz nach dem Gipfel.