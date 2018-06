Strolz übergab an Meinl-Reisinger

Der Führungswechsel bei den Neos ist vollzogen. Die Pinken tauschten am Samstag den quirligen Parteigründer Matthias Strolz gegen die resolute Beate Meinl-Reisinger aus. Sie erhielt bei einem Gegenkandidaten respektable 94,7 Prozent. Inhaltliche Umwälzungen sind mit der neuen 40-jährigen Chefin nicht zu erwarten. Sie kündigte an, den bisherigen Kurs der Mitte halten zu wollen. „Die Menschen in der Mitte ertragen diese permanente Polarisierung nicht mehr. Sie wollen Lösungen. Dieser Mitte will ich eine laute Stimme geben“, sagte Meinl-Reisinger bei der Mitgliederversammlung in der Wiener Stadthalle. „Ich werde nicht nach links und nicht nach rechts, sondern nach vorne gehen.“ Sie warnte aber auch davor, dass „wir Liberale nicht blind sein dürfen“ und aus Toleranz Intoleranz dulden. „Wir dürfen dem politischen Islam keinen Millimeter die Tür aufmachen. Aber ich halte dem Halbmond nicht das Kreuz entgegen, sondern die aufgeklärte säkulare Demokratie“, sagte Meinl-Reisinger.

Der scheidende Parteichef Strolz rief in seiner Abschiedsrede dazu auf, gegen den voranschreitenden Demokratieabbau anzukämpfen. Dass er in dieser schwierigen Zeit die Partei verlässt, hält Strolz für richtig: „Der Schritt ist sehr stimmig. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir alles haben, dass es gut weitergeht. Es ist alles da, wir sind komplett.“ Strolz wurde mit zahlreichen Danksagungen, viel Applaus und witzigen Geschenken verabschiedet. Er bekam neben einem Obstbaum und Wollsocken auch ein Abschiedsvideo, in dem er von seinen Wegbegleitern als „großes Kind, leicht crazy und nicht trinkfest“ beschrieben wurde.

Neuer Vorstand

An der Seite von Meinl-Reisinger an der Parteispitze stehen künftig die Nationalratsabgeordneten Nikolaus Scherak und Sepp Schellhorn. Sie wurden mit 88,13 bzw. 93,3 Prozent der Stimmen gewählt. Aber auch der „Erweiterte Vorstand“ wurde neu formiert. Zusätzlich zu den Landessprechern wurden zehn weitere Mitglieder — darunter auch Judith Raab aus Leonding — in das höchste strategische Gremium der Partei gewählt.