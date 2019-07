Studenten besetzen Parlament in Hongkong

Am 22. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China sind die seit Wochen andauernden Proteste eskaliert. Hunderte Peking-kritische Studenten besetzten am Montagabend das Parlament der Stadt. Die Polizei zog sich zunächst zurück, nachdem sie versucht hatte, die Demonstranten vom Eindringen abzuhalten. In der Nacht stürmte sie jedoch das Parlament. Die Besetzer hatten sich da schon zurückgezogen.

Viele Protestierenden trugen Schutzbrillen und Masken. Auch nutzten sie Regenschirme gegen das Pfefferspray der Polizei. Diese gelten als Symbol der Hongkonger Demokratiebewegung. Gleichzeitig nahmen Hunderttausende an einem friedlichen Protestmarsch teil. Sie demonstrierten erneut gegen die Regierung und ein umstrittenes Auslieferungsgesetz, das die Finanzmetropole seit Wochen in Atem hält.

Am 1. Juli 1997 hatte Großbritannien die Kronkolonie an China zurückgegeben. Eigentlich stehen den Hongkongern bis 2047 mehr Freiheiten zu als den Chinesen in der Volksrepublik. Doch immer mehr Hongkonger fühlen, dass Peking ihre Rechte schon jetzt beschneidet.