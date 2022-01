Stürmische „Nadia“ hielt auch in OÖ die Feuerwehren auf Trab

Sturmtief „Nadia“, das in Deutschland Todesopfer gefordert und den Ausnahmezustand in vielen Regionen ausgelöst hatte, sorgte in der Nacht auf Sonntag auch in Oberösterreich für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze. Schäden wurden vor allem aus in den Bezirken Steyr-Land, Grieskirchen, Wels-Land, Rohrbach und Schärding bekannt.

Laut Landesfeuerwehrkommando ist in Aschach an der Steyr ein Baum in eine Stromleitung gestürzt, er hat für einen nächtlichen Stromausfall gesorgt. Die Feuerwehr hat den Baum herausgezogen. Auch zwischen Schärding und Münzkirchen waren Dutzende Haushalte laut Homepage von Netz Oberösterreich ohne Strom. In Edt bei Lambach war ebenfalls ein Baum in eine Stromleitung gestürzt und musste von der Feuerwehr entfernt werden. Bei zahlreichen weiteren Einsätzen sind laut den Freiwilligen Feuerwehren Bäume auf Straßen gestürzt, die von Einsatzkräften weggeräumt wurden.

Partyzelt flog davon

In Pottenstein in Niederösterreich riss der Sturm ein Partyzelt aus der Verankerung. Das Zelt hob ab und blieb schließlich in einer Stromleitung hängen. Auch in den kommenden Tagen bleibt es weiter stürmisch. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik sind vor allem entlang der Alpennordseite große Neuschneemengen zu erwarten.