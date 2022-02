Sturm fegt bei milden Temperaturen über Österreich

Verbreitet starker bis stürmischer Wind ist am Donnerstag über Österreich gefegt. Im Norden und Osten des Landes sowie in den Niederungen war bis in den Nachmittag hinein mit Böen von 80 bis 100 km/h zu rechnen, vereinzelt auch darüber, warnte die ZAMG.

Auf vielen Bergen erreichte der Sturm Orkanstärke mit 120 km/h und mehr. Außerdem war der Donnerstag extrem mild, speziell in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland wurden stellenweise knapp 20 Grad erreicht.

In Eisenstadt kletterte das Thermometer auf 19,9 Grad. Knapp dahinter folgten mit 19,8 Grad Wiener Neustadt und Mattersburg. In der Wiener Innenstadt hatte es 18,2 Grad. Temperatur-Rekorde für dieses Monat wurden allerdings nicht gebrochen. Die stammen mit 24,2 Grad vom 28. Februar 2019, gemessen in Güssing (Burgenland) und Deutschlandsberg (Steiermark).

In der Nacht auf Freitag sollte der Sturm überall abklingen, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Als Sturm-Spitzenwerte am Donnerstagvormittag wurden 148,3 km/h am Feuerkogel (Oberösterreich), 145,8 km/h am Buchberg und 142,6 km/h am Semmering/Sonnwendstein (beide Niederösterreich) gemessen. Auf der Jubiläumswarte in Wien schaffte es die Windspitze immerhin auf 127,1 km/h.

An manchen tiefer gelegenen Orten wie Wels/Schleißheim (Oberösterreich), Langenlebarn (Niederöstereich) und in der Wiener Innenstadt brachte es der Sturm auf knapp über 100 km/h. Sehr wechselhaftes, windiges und mildes Wetter wird auch über das Wochenende zu erwarten sein.