Sturm „Mortimer“ verbläst OÖ

Recht warm, aber auch recht windig: Sturmtief „Mortimer“ wehte am Montag stundenlang über Oberösterreich hinweg — und zwar mit bis zu 135 Stundenkilometern, die am Feuerkogel in Ebensee gemessen wurden. Das Landesfeuerwehrkommando in Linz berichtete vor allem von umgestürzten Bäumen, die Straßen blockierten, aber auch Plakatwände und Baustellenabsperrungen wurden verweht.

In Micheldorf (Bez. Kirchdorf) deckte eine extrem starke Sturmböe ein Flachdach ab, Teile landeten auf der B138 bzw. einer angrenzenden Wiese. In Wels und Wels-Land waren in der Früh etwa 1000 Kundenanlagen von der Stromversorgung abgeschnitten. Verletzte aufgrund des Sturmes wurden nicht gemeldet.

Während in Oberösterreich „nur“ die Ausläufer des Sturmes zu spüren waren, traf „Mortimer“ Deutschland mit voller Wucht: In Sachsen-Anhalt starb ein Autofahrer (41), als ein Baum auf sein fahrendes Auto krachte. Bei Wolfsburg krachte ein ICE gegen einen Baum, der über den Schienen lag. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr im Norden kurzfristig ein. In Dortmund wurden 300 Schafe auf ihrer überfluteten Weide vorm Ertrinken gerettet.