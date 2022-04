Sturm nach 2:1 gegen Salzburg 2. – Remis für Rapid, Austria

Sturm Graz hat am Mittwoch in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga die Vizemeisterschaft fixiert. Durch einen 2:1-Heimsieg über Champion Red Bull Salzburg sind die Steirer drei Runden vor Schluss nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen, weil der Dritte Rapid gegen Austria Klagenfurt nur ein 2:2 holte. Der Vierte Austria und der Fünfte WAC liegen nach einem 1:1 im direkten Duell in Wolfsburg jeweils zwei Punkte hinter den Hütteldorfern.

Bereits am Dienstag hatte die WSG Tirol den LASK 4:0 besiegt. Mit dem gleichen Resultat setzte sich der TSV Hartberg gegen Schlusslicht Altach durch. Ried und die Admira trennten sich 1:1. Die Bundesliga wird erst am übernächsten Wochenende fortgesetzt, weil am Sonntag das Cupfinale zwischen Salzburg und Ried steigt.