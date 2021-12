Sturm Graz geht als Tabellenzweiter in die Winterpause der Fußball-Bundesliga. Die Steirer feierten in der 18. Runde am Sonntag einen 3:0-Sieg bei Aufsteiger Austria Klagenfurt, der eine starke Herbstsaison auf Platz vier und mit guten Chancen auf die Teilnahme am Meister-Play-off abschließt. Auch Rapid Wien überwintert nach einem 2:1-Sieg bei der Admira unter den Top sechs. Zum Abschluss der Runde steht das Duell Austria Wien – LASK auf dem Spielplan (17.00 Uhr).

