Sturm und Schnee: Winter meldet sich zu Wochenbeginn zurück

Wetter bleibt unbeständig — Nur kurzes Zwischenhoch am Dienstag

LINZ/WIEN — Eine markante Kaltfront, die heute, Montag, über den Alpenraum hinwegzieht, sorgt nicht nur für stürmische Bedingungen, sondern bringt auch den Winter zurück.

Laut den Experten der Österreichischen Unwetterzentrale ist auch mit etwas Neuschnee zu rechnen.

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee auf Bergen

„Die neue Woche beginnt am Nordrand der Alpen bis zum Mostviertel bewölkt und mit Regen bzw. oberhalb von 400 bis 700 Metern Schnee“, so Manfred Spatzierer vom Wetterdienst Ubimet. Im Tagesverlauf gehen auch einzelne Graupelgewitter nieder. In den Staulagen der Nordalpen können oberhalb von etwa 1000 Metern bis zu 30 Zentimeter Neuschnee zusammen. Der Wind weht teils stürmisch aus Nordwest und die Höchstwerte liegen kaum über 0 Grad.

Morgen, Dienstag, gehen im Bereich der Nordalpen anfangs noch ein paar Schneeschauer nieder, tagsüber setzt sich aber ein Zwischenhoch durch und die Wolken lockern etwas auf. Im Süden und Westen überwiegt sogar der Sonnenschein und die Temperaturen steigen vorübergehend etwas an mit maximal 3 bis 12 Grad. Bereits am Mittwoch sorgt ein weiteres Tief aber besonders im Bergland und im Südosten für etwas Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei 600 bis 900 Meter und die Temperaturen kommen nicht über 2 bis 9 Grad hinaus.

Auch in der zweiten Wochenhälfte bleibt das Wetter unbeständig und die Temperaturen liegen um oder knapp unterhalb des langjährigen Mittels.