Sturmtief über dem US-Präsidenten

Was war ihre Leistung? Das fragt sich Amerika, seit ein ehemaliger Anwalt von US-Präsident Donald Trump am Dienstag die Zahlung von umgerechnet 105.000 Euro an die Pornodarstellerin Stephanie Clifford alias „Stormy Daniels“ eingeräumt, sich aber über den Zahlungsgrund ausgeschwiegen hatte. Die Antwort dürfte bald kommen — und für Trump ein neues Sturmtief bedeuten. Denn die Pornolady will mit ihrer Geschichte nun an die Öffentlichkeit gehen. Nachdem Trumps Anwalt Michael Cohen die Zahlung öffentlich gemacht habe, sei eine Stillschweigevereinbarung gebrochen, sagte Cliffords Managerin: „Das gilt jetzt nicht mehr, und Stormy wird ihre Geschichte erzählen.“

US-Medien spekulieren, dass es sich um ein Schweigegeld gehandelt habe, um eine Affäre zwischen Trump und Clifford vor der Präsidentschaftswahl im November 2016 geheim zu halten. Clifford hatte in einem erst heuer veröffentlichten Interview aus dem Jahr 2011 von der Liaison berichtet. Demnach traf sie Trump 2006 am Rande eines Golfturniers und hatte Sex mit ihm. Trump war damals ein Jahr mit Melania verheiratet. Clifford sagte, sie habe Trump über ein Jahr hinweg weiterhin getroffen oder mit ihm telefoniert.

Cohen reagierte mit seinem Zahlungseingeständnis auf eine Beschwerde bei der US-Wahlkommission, in der es um einenmutmaßlichen Verstoß gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz geht. Das Geld sei ihm „weder direkt noch indirekt“ von Trump zurückerstattet worden, sagte Cohen.

Trump selbst äußerte sich bislang nicht zu dem Fall.