LINZ — Sturmwarnung für Oberösterreich: Die Landeswarnzentrale hat für die Nacht von Sonntag auf Montag eine Warnung herausgegeben: Wie bereits in unserer Freitag-Ausgabe berichtet, drohen dabei auch im Lande ob der Enns Windspitzen von bis zu 100 km/h.

Was den genauen zeitlichen Verlauf betrifft, gebe es noch Unsicherheiten. Es wird aber empfohlen, bereits am Sonntag Vorkehrungen zu treffen. Nach den letzten Wahrscheinlichkeitsprognosen der Meteorologen sind die Höchstwerte vor allem in den Morgenstunden des Montags zu erwarten. Empfohlen wird aber, die Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) zu beachten. Diese sind im Internet unter www.zamg.at zu verfolgen.

Verhalten bei Sturm

Laut dem Oberösterreichischen Zivilschutz sind bei einem Sturm folgende Verhaltensregeln zu beachten: