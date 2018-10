„Styx“ gewinnt Deutschen Menschenrechts-Filmpreis

„Styx“, die Flüchtlingsparabel des österreichischen Regisseurs Wolfgang Fischer, setzt ihren Erfolgslauf fort. Das Werk wird mit dem biennal vergebenen Deutschen Menschenrechts-Filmpreis ausgezeichnet, wie am Donnerstag bekannt wurde. „Styx“ ist auch in der Endrunde für den Lux-Filmpreis des EU-Parlaments, der am 14. November bekanntgegeben wird und am 31. Oktober bei der Viennale zu sehen.