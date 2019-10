Subaru Levorg: Kein blaues Auge

Subaru ist in gewisser Hinsicht ein Exot: Denn Allrad und Boxermotor gehören zur Grundausstattung von Forester, Impreza, XV und Co. So auch im Levorg, den die Japaner in seiner aktuellen Version überarbeitet haben.

Das macht in der Konsequenz sonst kein anderer Hersteller und zur Erinnerung: Der Levorg ist der Nachfolger des legendären Legacy, er führt also das Vermächtnis seit 2014 fort. Heuer haben die Subaru-Ingenieure dem 4,69 Meter langen, eher weich gefederten Mittelklassekombi ein umfangreiches Update spendiert. So fährt er nun mit überarbeiteter Fahrwerksabstimmung und einem neuen Zweiliter-Boxermotor vor.

Typenschein Subaru Levorg 2.0i Premium Preis: ab € 37.990,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 37.990,-; einen Subaru Levorg (Style) gibt es ab € 34.490,-

NoVA/Steuer: 15 %/ € 649,44 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 3 Jahre Subaru Mobilitätsgarantie

Service: alle 15.000 km bzw. jährlich Technische Daten:

Motor: Vierzylinder-Boxermotor, Multi-Point, 1995 cm³, 110 kW/150 PS bei 6200 U/min, max. Drehmoment 198 Nm bei 4200 U/min

Getriebe: Stufenloses Lineartronicgetriebe

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 195 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 11,7 s

Leistungsgewicht: 10,3 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 9,2/6,2/7,3 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 8,9 Liter

CO2-Ausstoß: 167 g/km

NOx: 0,0144 g/km; Euro 6d-TEMP Eckdaten:

L/B/H: 4690/1780/1490 mm

Radstand: 2650 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1545/2040 kg

Kofferraum: 522-1446 Liter

Tank: 60 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 225/45 R18 91W auf 18“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC

Airbags: 6

Dabei zieht das durstige Saug-Aggregat – 8,9 Liter Benzinverbrauch pro 100 Kilometer – mit 150 Pferdchen unter der Haube kräftig an, beschleunigt den Wagen stetig in 11,7 Sekunden auf Tempo 100 während das hoch sirrende stufenlose Lineartronicgetriebe, das sieben Gänge simuliert und die Drehzahl in einem angenehmen Bereich hält, den Fokus auf die gleichmäßige Beschleunigung legt. So brachial wie der 1,6-Liter-Vorgänger mit 170 PS (der die strenge 6d-TEMP-Abgasnorm nicht bestanden hat) geht es der neue Motor nicht an.

Sportlich bewegen kann man den 1,5-Tonner prinzipiell auch; speziell in schnellen Kurvenpassagen und auf rutschigem Terrain spielt der Levorg seine fabelhafte Traktion aus. Dazu passen auch die bombenfesten Bremsen sowie eine gefühlvolle und präzise Lenkung.

Außen präsentiert sich der Levorg aalglatt und nach wie vor mit langen Überhängen. Der vormals charakteristische Lufteinlass auf der Motorhaube ist Geschichte, schließlich muss ja keine Ladeluft für den Turbo mehr angesaugt werden.

Die Formensprache basiert also nach wie vor auf der Kombination von fließenden, gefälligen Linien mit markant-sportlichen Akzenten, wozu beispielsweise der markentypische Hexagonal-Grill und die LED-Frontscheinwerfer im Falkenaugen-Design zählen. Am Heck akzentuiert der Dachspoiler in Verbindung mit den unteren Diffusoren das sportliche Erbe des Levorg mit den angenehmen Nebeneffekten einer besseren Aerodynamik und eines erhöhten Anpressdrucks.

Innen zeigt sich der Fünfsitzer einerseits geräumig (auch hinten) und andererseits verspielt. Das hochwertig verarbeitete Cockpit mit seinen drei Bildschirmen (der relativ weit unten platzierte Touchscreen misst dabei sieben Zoll) ist nach wie vor verwinkelt, was mittlerweile einen gewissen Reiz hat. Sportlich in der Hand liegt das Lederlenkrad während die beheizbaren Vordersitze viel Seitenhalt geben. Mit 522 Litern Kofferraum ist der Levorg nicht gerade üppig dimensioniert, praktisch ist die Mitteldurchreiche für lange Gegenstände und auch die Verarbeitung ist auf höchstem Niveau.

Die Japaner haben im knapp 38.000 Euro teuren Kombi auch die Assistenzsysteme erweitert: Serienmäßig an Bord ist das mit zwei Kameras ausgestattete System EyeSight, das unter anderem Bremsleuchten vorausfahrender Fahrzeuge erkennt. Einzug gehalten haben auch Spurwechsel- und Querverkehrsassistent und auch der intelligente Rückspiegel mit Kamerafunktion sorgt dafür, dass man mit dem Kombi so leicht kein blaues Auge erhält.

Fazit: Der Subaru Levorg ist ein ausreichend geräumiger Familienfreund, der allerdings auch als durchtrainierter Sportler auftrumpfen kann.