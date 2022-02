In Tirol ist am Samstag nach einem Lawinenabgang in Schmirn (Bezirk Innsbruck-Land) unterhalb der Gammerspitze mindestens eine Person ums Leben gekommen. Insgesamt wurden fünf Sportler verschüttet, drei von ihnen konnten lebend geborgen werden. Nach einer Person werde nach wie vor gesucht, hieß es von der Polizei zur APA. Nähere Informationen über die Identitäten der Opfer sowie über den Unfallhergang waren noch nicht bekannt.