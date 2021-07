Suchaktion nach Vierjährigem in der Salzach fortgesetzt

In Bruck an der Großglocknerstraße (Pinzgau) ist am Samstag im Bereich der Salzach erneut eine großangelegte Suchaktion nach einem vierjährigen Buben gestartet worden. Das Kind wird seit einer Woche vermisst. „Insgesamt stehen seit 8.00 Uhr wieder 130 Einsatzkräfte, davon 75 Mitglieder der Wasserrettung, im Einsatz“, informierte Markus Gewolf von der Wasserrettung Salzburg. Unter der Woche suchte eine kleinere Einsatzgruppe nach dem Buben.

Für die heutige Suchaktion wurde der Wasserstand im Staubereich Gries reduziert und der Pegel um 1,5 Meter abgesenkt. „Nachdem dieser wieder aufgestaut wurde, kommen abermals Suchhunde der Polizei sowie Sonargeräte der Wasserrettung zum Einsatz“, erklärte Gewolf. Taucher halten sich an Ort und Stelle in Bereitschaft.

Der Vierjährige wollte am Nachmittag des 26. Juni am Abfluss des Zeller Sees die Füße abkühlen. Er wurde dabei von der Strömung mitgerissen und in die Salzach geschwemmt. Sein siebenjähriger Bruder wollte ihn retten – er wurde ebenfalls mitgerissen, konnte aber von zwei Passanten gerettet werden.