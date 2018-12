Suchaktion, weil sich Mann nach Notdurft im Wald verirrte

ATTNANG-PUCHHEIM — Ein 23-Jähriger, der Dienstag Früh in einem Wald nahe Attnang-Puchheim (Bez. Vöcklabruck) seine Notdurft verrichtete und nicht mehr zurückkehrte, hat eine Suchaktion ausgelöst. Sie konnte beendet werden, als er sich wenig später unverletzt bei einer Angehörigen meldete.

Der Mann aus dem Bezirk Gmunden war gegen 5.50 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten in einem Taxi von Vöcklabruck nach Attnang-Puchheim gefahren. Unterwegs ließ er den Lenker bei einem Waldstück anhalten, weil er seine Blase entleeren musste. doch nachdem er auch nach längerem Warten nicht zurückgekehrt war, schlug sein Begleiter Alarm.

Zunächst suchten mehrere Polizeistreifen nach dem Vermissen. Sie fanden ihn jedoch nicht. Deshalb lief gegen 8.30 Uhr eine große Suchaktion mit 14 Hunden, 20 Florianis sowie zehn Beamten und dem Polizeihubschrauber an. Gegen 9.20 Uhr meldete sich der 23-Jährige schließlich bei einer Verwandten und teilte ihr mit, dass er in Regau zu holen sei. Er gab an, sich im Wald verirrt und das Taxi nicht mehr gefunden zu haben.

Patient abgängig

In Linz ist am Dienstagabend ein Patient aus dem Med Campus III. verschwunden. Der 78-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach (im Bild) wurde wegen akuter Brustschmerzen in die Notaufnahme gebracht. Aber noch vor dem Ende der Untersuchungen war der Mann plötzlich nicht mehr zu finden. Laut seiner Ehefrau leidet er unter starker Demenz. Seither wird in ganz Linz nach dem Mann gesucht – u. a. mit Polizeihunden und einem Hubschrauber.

Der Abgängige ist etwa 1,75 Meter groß, korpulent und hat weißgraues Haar mit einer Teilglatze. Am Dienstagabend trug er ein blaugrün kariertes Hemd, eine dunkle Hose und Pantoffel ohne Socken. Hinweise unter Tel. 059133/4589 erbeten.