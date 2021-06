Suche nach dem „Underground“

„Going Underground“! Am heißen Nachmittag im Zug nach Bad Ischl spielt die Kopfmusik den alten Hadern von The Jam.

„Unter Tag/Underground“ das Thema des diesjährigen Festivals der Regionen, doch der Underground will in der schönen Stadt erst entdeckt sein. Pittoreske Häuserfassaden, der erstmalige Besucher blickt staunend empor. Verrenkt sich den Hals, ein bisschen wie einst die Muppets-„Schweine im Weltall“.

Aber vorwärts, das Festival wartet. Wo genau? Ein sympathisch wirkendes Pärchen auf der Parkbank, Deutsche, sie geben Auskunft. Sprachliche Unebenheiten, der Germane weist auf eine Autoausstellung weiter vorne hin: „300 Stück!“ Der Neuankömmling wagt beinahe einen Scherz: „Das wird sich heute kaum ausgehen.“ Das Pärchen lacht gütig. Deutsche sind schon auch nett!

Alle sind hier freundlich in Bad Ischl. Lächeln den Fragenden an. Sind die Ischler immer so? Ist´s das Festival, das die Stadt offen und heiter macht? Kaiserstadt, so viel weiß auch der Fremde. Romy, Karlheinz! Also auf zum Sisipark. Autorinnen lesen zu „Frauen. Land. Leben“, von Lydia Haider bis Margit Schreiner.

Aber nur laut Programmheft. Keine Autorin anzutreffen, an diesem Freitag finden laufend einzelne Festival-Eröffnungen statt. Ein schöner Trost, in der Trinkhalle, dem Info-Zentrum, findet sich später ein Heft mit den Texten. Gratis, auch die einzelnen Projekte nach dem Motto „Pay as you wish“ besuchbar.

Warum sich die Schriftstellerinnen den Sisipark ausgesucht haben? Der ist zwar nach einer Frau benannt, aber sämtliche Denkmäler sind Männern gewidmet. Haben früher keine Frauen gelebt? Haben nicht gemetzelt oder waren sonstwie verhaltensauffällig? Ah, hier ein steinernes Abbild von Franz Stelzhamer. Der überschätzte Dichter bunt umrankt, Namensschilder erinnern an vergessene Helden. Solche wie die Bad Ischlerin Resi Pesendorfer (1989 verstorben), die im Salzkammergut ein Netzwerk gegen die Nazis organisiert hatte.

Möbel quellen heraus

Und dann, seltsam. Im Rasen des Parks in den Boden versenkte alte Möbelstücke. Oder aus ihm hervorquellende? „Stille Zeugen“, auch in Ischl wurde „arisiert“, sind Möbelstücke verschwunden, sind Menschen verschwunden. Die Installation Teil des großartigen Projekts „Vielschichtige Geschichte(n)“ von Teresa Distelberger.

Entlang der Traun zurück ins Zentrum, doch touristische Lockmittel lenken ab. Eine der gefinkelten Brücken führt zur Lehár-Villa. Geschlossen, coronabedingt. Immerhin ein paar Moleküle verwehten Operettendufts geschnuppert. Zurück am anderen Ufer die Kaiservilla leider auch schon zu. Schade. Sollte sich der geheime Karrierewunsch Monarch doch noch erfüllen, hätte man gerne seinen künftigen Wohnsitz inspiziert.

Es wird wieder seriös. Um die Ecke vom Lehár-Theater „Solid Bodies/Soft Machines“. Bilder, Installationen und Filme. Eine wenig bekannte Welt tut sich auf. „Gastarbeiter“, wie das früher noch hieß, die in der ehemaligen Textilfabrik Lodenfrey für den österreichischen Wiederaufbau schufteten. Wie sie lebten, arbeiteten, miteinander ihre Freizeit genossen. Eine zärtliche, direkte, berührende Annäherung von Betül Seyma Küpeli.

Man könnte lange bei Projekten wie dem von Küpeli verweilen. Sich schlau machen, auch ästhetischen Genuss beziehen (ja, denn manche Werke sind auch schlicht schön). Richtig Schlaue sollten sich, wenn möglich, ein paar Tage Zeit nehmen. Dieses Festival bietet viel Ungeahntes (im Netz auf fdr.at).

Doch jetzt drängt die Zeit, große Eröffnung im Kurpark. Im Regen tanzt das „Radioballett“. Fröhlicher Protest fordert Grundvernünftiges. „Gutes Leben für alle“, mehr Bauern und Bäuerinnen, weniger Massentierhaltung.

Es klart rechtzeitig auf. Festrednerin die Autorin Solmaz Khorsand aus Wien, kluge Worte zum Underground. Eine Zone der Ambivalenz (Mehrdeutigkeit), somit in Österreich bestenfalls tauglich für „wohligen Schauer“. Hier liebt man die Eindeutigkeit, die nur künstlich (oder mit Gewalt) herbeigeführt werden kann. Ein Loblied Khorsands auf den Underground, wo auch Schutz und Freiheit möglich seien: „Wo einigen von uns eine Atempause gegönnt wird.“

Von Christian Pichler