Suche nach Heizöl-Alternative

Ab 1. September wird es in Oberösterreich verboten sein, Ölheizungen in Neubauten zu installieren. Dazu wird schon länger der Umstieg auf nachhaltigere Methoden auch durch Förderungen forciert. Eine Herausforderung vor allem auch für die heimischen Brennstoffhändler. Man müsse sich um Alternativen umschauen, um auf Dauer überleben zu können, so der Tenor in der Branche. Immerhin rund 100.000 Ölheizungen gibt es aktuell noch in OÖ, etwa 7300 haben seit 2009 den Kessel umweltfreundlich eingetauscht.

Doch ein Austausch ist teuer, mit bis zu 20.000 Euro könnte sich eine Komplett-Umstellung zu Buche schlagen. Daher sucht man in der Branche nach möglichen Alternativen – und hofft in dem synthetischen Energieträger HVO fündig geworden zu sein. Aus einer Vielzahl an Ölen, Fetten und Reststoffen hergestellt, könnte die Flüssigkeit Heizöl ersetzen. Zumindest bei neueren – nicht älter als zehn Jahren alten – Modellen.

Derzeit laufen Tests über die breitere Anwendbarkeit. Bernd Zierhut, Obmann des oö. Energiehandels, sieht bei tatsächlicher Einsetzbarkeit Nutzen für praktisch alle Seiten. Denn umweltverträglicher soll das HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) sein und auch die bisherige Infrastruktur soll weiterverwendet werden können. Das spare Kosten für Private und Öffentliche bei der Umrüstung. Probleme sind die teurere Beschaffung und die Unsicherheit der flächenmäßigen Einsetzbarkeit. Läuft aber alles glatt, könnte in zwei bis vier Jahren der Markteintritt der Alternative erfolgen.