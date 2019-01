Suche nach „Karfreitagslösung“

Regierung will weder neuen Feiertag noch jemandem etwas wegnehmen

Es ist die Quadratur des Kreises, die die Bundesregierung beim Karfreitag probieren will: Kanzleramtsminister und ÖVP-Regierungskoordinator Gernot Blümel betonte, dass der Status Quo auf rechtskonforme Art erhalten bleiben soll: „Niemandem soll etwas weggenommen werden. Faktum ist aber auch, dass wir keinen zusätzlich Feiertag einführen können.“ Nun werde man sich zuerst das Urteil genau ansehen und Gespräche mit allen Beteiligten führen, so sei etwa der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker bereits eingeladen worden. Auch auf die Sozialpartner wolle man zugehen, so der Minister.

Sozialpartner-Fronten sind verhärtet

Bei den Sozialpartnern wird man allerdings kaum einen Kompromiss finden. Für ÖGB-Chef Wolfgang Katzian ist nach dem Urteil klar, dass der Karfreitag ein Feiertag für alle werden soll. Ein Abtausch mit dem Pfingstmontag lehnt er ab. Und die Arbeiterkammer hat bereits ausgeschickt, wie man den Feiertags-Anspruch durchsetzen könne — „solange der Gesetzgeber nichts anderes beschließt“. Auf der AK-Homepage ist auch ein Musterschreiben für die Geltendmachung veröffentlicht. Als „Optimalfall“ würde Cornelia Pöttinger, AK-Wahl-Spitzenkandidatin des Team ÖAAB-FCG, eine gesetzliche Verankerung des Karfreitag als gesetzlicher Feiertag für alle sehen. „Noch viel wichtiger ist uns aber die Umsetzung der 6. Urlaubswoche“, so Pöttinger. Dabei gab es allerdings bei den zurückliegenden Kollektivvertragsverhandlungen wenig Bewegung.

„Was ist wichtiger — mehr Freizeit oder ein sicherer Arbeitsplatz? Genau vor diese Wahl würde uns langfristig die Einführung noch eines weiteren Feiertages unweigerlich stellen“, macht Günter Stummvoll, nunmehr Sprecher „Initiative Standort“ die Sicht der Wirtschaft klar. Für den Generalsekretär der WKÖ, Karlheinz Kopf ist Österreich mit 13 Feiertagen im Jahr schon jetzt unter jenen Ländern mit den großzügigsten Feiertagsregeln in Europa. „Ein zusätzlicher Feiertag würde die österreichische Wirtschaft 600 Millionen Euro kosten“, so Kopf. Bei Nachfrage wird aber klar, dass diese Zahl lediglich eine grobe Schätzung ist. Denn hier wurde die Gesamtleistung der Privatwirtschaft von 140 Mrd. Euro durch 220 Arbeitstage dividiert.

Auch für die Industriellenvereinigung ist wichtig, dass „rasch eine rechtliche Klärung herbeigeführt wird, die zu keiner weiteren Belastung der Unternehmen führt“, so Generalsekretär Christoph Neumayer.

Bei Anerkennung im Jahr 1877 zuerkannt

Die Altkatholiken vertrauen auf die Regierung, stellen aber klar, dass ihnen bei der staatlichen Anerkennung 1877 der Karfreitag als staatlicher Feiertag zugesprochen wurden. „In einem pluralen, multikulturellen Österreich sollte jede staatlich anerkannte Kirche die Möglichkeit haben, einen gesetzlich verankerten Feiertag benennen zu können“, hieß es zudem in der Stellungnahme.

Die billigere Variante wäre wohl, dass man Gläubigen jeglichen Bekenntnisses das Recht einräumt, an ihren hohen Feiertagen Urlaub nehmen zu können.