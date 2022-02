Suche nach Mordverdächtigem von Favoriten auch im Ausland

Im Fall eines in Wien-Favoriten durch Schüsse getöteten 38-Jährigen hat die Wiener Polizei einen Verdächtigen namentlich ausgeforscht. Nach dem 34-jährigen türkischen Staatsbürger wird im In- und Ausland gefahndet, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak am Freitag der APA. Der Mann steht im Verdacht, den 38-Jährigen in dessen Wohnung in der Troststraße durch Schüsse in die Brust tödlich verletzt zu haben. Über die Hintergründe geben sich die Ermittler noch bedeckt.

Der 38-Jährige war am Mittwochabend verwundet worden und starb wenig später bei Einlieferung ins Krankenhaus. Zum Tatzeitpunkt hatte sich noch ein weiterer Mann in der Wohnung aufgehalten. Er soll sich vor dem Täter versteckt haben und alarmierte hinterher die Polizei.

Der Zeuge hat mittlerweile den mutmaßlichen Ablauf der Tat genau geschildert. Da es sich dabei um Täterwissen handle und der Verdächtige auf der Flucht ist, gaben die Behörden dazu noch nichts bekannt. Keine Angaben lagen zunächst auch über das Verhältnis des mutmaßlichen Schützen zum Opfer vor.