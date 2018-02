Südafrikas Regierungspartei berät über Absetzung von Zuma

Südafrikas Regierungspartei ANC will am Montag über eine vorzeitige Abberufung von Staatschef Jacob Zuma entscheiden. Dazu wurden Mitglieder des Nationalen Exekutivrats, einem Schlüsselgremium des ANC, zu einer Sondersitzung in Pretoria einberufen.

Sollte sie dabei den Rücktritt des von Korruptionsskandalen erschütterten Zuma (75) fordern, würde ihm voraussichtlich der im Dezember neu gewählte Parteivorsitzende und derzeitige Vizepräsident Cyril Ramaphosa (65) im Amt nachfolgen. Zumas zweite Amtszeit würde normalerweise erst mit der Wahl 2019 enden. Ihm wird unter anderem persönliche Bereicherung im großen Stil vorgeworfen.