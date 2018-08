Südbahnhofmarkt: Baier will Alkverbot, Schutzzone

LINZ — Nicht hinnehmen will der Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier die Verlagerung der Alkohol- und Drogenproblematik vom Hessenplatz Richtung Südbahnhofmarkt. Diese prominente Marktfläche und dieser wichtige Ort des gesellschaftlichen Miteinanders und der urbanen Lebensqualität seien denkbar ungeeignet für soziale Randgruppen, betont der ÖVP-Marktreferent. Er fordert daher als einen ersten wichtigen Schritt ein Alkoholverbot mit Ausnahme der Gastronomie und aufgrund der angrenzenden Schule eine Schutzzone, wie sie seit einiger Zeit am Hessenplatz gilt.

„Die Maßnahmen zielen darauf ab, an diesem prominenten Ort für Ruhe und Ordnung zu sorgen“, so Baier, dem aber bewusst ist, das diese keine Allheilmittel und Problemlöser sind. Die Situation könne nachhaltig nur durch Sozialmaßnahmen gelöst werden. Es gehe dabei um jene Personen aus sozialen Randgruppen, die ständig die Grenzen des gesellschaftlichen Anstands überschreiten und für Konflikte sorgen würden, appelliert er an die politisch Verantwortlichen im Sozialbereich.