Moon: Kim strebt zweiten Gipfel mit Trump an

Nach seiner Rückkehr aus Nordkorea hat der südkoreanische Präsident Moon Jae-in Details seiner Gespräche mit Machthaber Kim Jong-un mitgeteilt. Demnach will Kim eine schnelle und komplette Beseitigung der Atomwaffen. Außerdem sei er an einem raschen weiteren Treffen mit US-Präsident Donald Trump interessiert, um den Abrüstungsprozess zu beschleunigen, sagte Moon am Donnerstag in Seoul.

Kim habe Südkorea dabei um Vermittlung gebeten. Kim wolle das Thema atomare Abrüstung schnell abschließen und sich auf die Entwicklung der Wirtschaft konzentrieren.

Moon sagte zudem, sein Ziel sei es, noch in diesem Jahr eine Erklärung zur Beendigung des Korea-Krieges zu erreichen. Eine solche formelle Erklärung sei aber noch kein Friedensvertrag und bedeute auch nicht den Abzug aller ausländischen Truppen. Kim teile seine Ansicht über die angestrebte Erklärung, sagte Moon. Wenn eine völlige Beseitigung der Atomwaffen erreicht sei, könne es auch einen Friedensvertrag geben.

Zum Abschluss des innerkoreanischen Gipfeltreffens hatte sich Moon noch einen besonderen Wunsch erfüllt. Zusammen mit seiner Frau und begleitet Kim sowie dessen Frau besuchte er den Paektusan, einen rund 2700 Meter hohen Berg an der Grenze zu China. Der erloschene Vulkan hat in beiden Ländern eine mythische Bedeutung und gilt als Wiege des koreanischen Volkes. Nach der nordkoreanischen Propaganda sollen auch Kims Vater und Großvater dort geboren worden sein.