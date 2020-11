Südtirol beginnt mit Corona-Massentests

An 184 Standorten in Südtirol werden von Freitag bis Sonntag Corona-Massentests durchgeführt. So viele Menschen wie möglich sollen getestet werden. Damit wolle man die Infektionsketten brechen und monatelange Einschränkungen vermeiden, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP). Erklärtes Ziel sei es, rund 70 Prozent der Bevölkerung zu testen. Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig und kostenlos.

Aufgefordert werden all jene Menschen über fünf Jahre, die keine Krankheitssymptome aufweisen und bisher nicht an Covid-19 erkrankt waren. Wer positiv getestet wird, muss sich in häusliche Quarantäne begeben. Die Isolation endet automatisch nach zehn Tagen, sollten keine Krankheitssymptome auftreten. Rund 1.500 Personen sollen für die Abwicklung der Massentests pro Tag im Einsatz sein.