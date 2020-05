Südtirol bietet Touristen Gratis-Corona-Test

Beim Werben um Urlauber will Südtirol Touristen künftig Gratis-Tests auf das Coronavirus anbieten. Das Angebot sei nicht verpflichtend, sondern „ein Service“, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher dem Radiosender Rai 1 am Dienstag. Dabei ginge es sowohl um Antikörper-Bluttests als auch um PCR-Tests. Erwogen wird, die Tests in Hotelangebote zu integrieren.

Südtirol wirbt derzeit verstärkt um Urlauber, vor allem aus Deutschland – genau wie Österreich. Kompatscher betonte, dass die Durchreise für Deutsche durch Österreich möglich sei. Am 3. Juni will Italien die Grenzen für EU-Bürger öffnen.

Deutsche Bundesländer wie Bayern hätten auch die Quarantäneregel bei der Rückkehr beendet. Österreich hat das noch nicht getan. Ab dem 15. Juni erwartet der Südtiroler Politiker der ÖVP-Schwesterpartei SVP dann insgesamt keinerlei Beschränkungen für deutsche Urlauber mehr. Südtirol hat in der Coronaepidemie insgesamt rund 2.600 Infektionen und 290 Tote gemeldet.