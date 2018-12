Südtiroler Dominik Paris wiederholte Bormio-Abfahrtssieg

Der Südtiroler Dominik Paris hat am Freitag zum bereits dritten Mal den Abfahrtsklassiker von Bormio gewonnen. Nach 2012 und 2017 bewältigte Paris die Stelvio am Freitag 0,36 Sek. schneller als sein zweitplatzierter Landsmann Christof Innerhofer. Rang drei ging an den Schweizer Beat Feuz (0,52). Bester Österreicher war Vincent Kriechmayr als Fünfter (0,96), Matthias Mayer (1,17) wurde Siebenter.