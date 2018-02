Sein Erstlings-Werk „Süßes vom Chief of Sugar“ stellte kürzlich Jürgen Vsetecka, der als stellvertretender Chef-Patissier bei Meinl am Graben in Wien arbeitet, im eleganten Ambiente des Gourmettempels vor. Er brennt für alte, ursprüngliche Rezepte, die er neu in seinem Buch präsentiert. Zum Essen gab es Köstlichkeiten aus dem Buch wie etwa Granatapfel-Schnitten, Feigen-Eclairs, Lavendel-Himbeer-Tartelettes, karamellisierte Banane mit Joghurtcreme und Kokos-Panna-Cotta mit Mango. Unter den zahlreichen Gästen gratulierten Desirée Treichl-Stürgkh, Herausgeberin des „Home“-Magazins, Thomas Kirchgrabner, Leiter des Couture-Ateliers Lena Hoschek, Hutdesignerin Niki Osl und Designerin Liliana Klein.