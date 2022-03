Suizidprävention SUPRA startet in Oberösterreich

Das von führenden Experten entwickelte nationale Suizidpräventionsprogramm SUPRA (SuizidPRävention Austria) soll ab 1. April auch in Oberösterreich umgesetzt werden.

Ein Gründungsworkshop mit Vertretern von vielen Institutionen im psychosozialen und medizinischen Bereich im Schloss Puchberg bildet den offiziellen Startschuss. Ziel des Programms ist es, die Suizidprävention auf Landesebene zu koordinieren.

Gefahr rechtzeitig erkennen und handeln

„Psychische Krisen können alle Menschen treffen, unabhängig von Alter, Bildung, Beruf, Herkunft und sozialem Status. Doch viele könnten vor Suizid bewahrt werden, vorausgesetzt, die Gefahr wird rechtzeitig erkannt und die entsprechende Betreuung rasch und unkompliziert angeboten“, so Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander.

Menschen in einer akuten psychischen Krise finden etwa an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin und im Sozialpsychiatrischen Ambulanzzentrum (SPAZ) am Neuromed Campus des Kepler Universitätsklinikums Hilfe.

Bewährt hat sich auch die Telefonseelsorge – Suizidale Menschen und betroffene Angehörige erhalten unter dem Notruf 142 niederschwellig, vertraulich, kostenfrei und rund um die Uhr professionelle Beratung und die Möglichkeit zu einem Gespräch. Ein solches genügt in vielen Fällen bereits, um Menschen von ihrem Vorhaben abzubringen, so die Leiterin Silvia Breitwieser.

Besonders hoch sei die Selbstmordgefährdung bei älteren alleinstehenden Männern, sagt Primar Jörg Auer, Vorstand der Klinik für Psychiatrie am KUK. 2019 setzten dreimal mehr Männer als Frauen ihrem Leben ein Ende.