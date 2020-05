Ein Lokal auf der Sunken City an der Neuen Donau in Wien ist am Mittwoch in Flammen aufgegangen. Dichter Rauch stieg über der Reichsbrücke empor. Die Berufsfeuerwehr gab Alarmstufe 2 und rückte vorerst mit 15 Fahrzeugen an, wie ein Sprecher berichtete. Bei dem betroffenen Lokal handelt es sich um eine auf der Neuen Donau schwimmende Bar. Die Reichsbrücke wurde während des Einsatzes gesperrt.