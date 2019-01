Mercedes-Benz Stadium für 1,4 Milliarden Dollar

Arthur Blank heißt der Hausherr im Mercedes-Benz Stadium von Atlanta, vulgo dem Georgia Superdome.

Blank, Mitbegründer der Baumarkt-Kette Home Depot, besitzt gleich beide Teams, die im „Dom“ ihre Messen lesen. Die Atlanta Falcons (American Football) und die Atlanta United (Major League Soccer, also Fußball), das anstehende Großereignis kann Blank also ganz entspannt mit verfolgen.

Im Super Bowl LIII (53, Anm.) stehen nämlich die New England Patriots von Blank-Spezi Robert Kraft und die Los Angeles Rams, 1936 gegründet und damit eines der ältesten Teams der NFL.

Dass das Mercedes-Benz Stadion von Atlanta, eine der modernsten Arenen der Welt, einen würdigen Rahmen für das weltweit größte Sportereignis abgeben wird, steht außer Frage.

Eine andere Welt

Sonntagnacht werden knapp 75.000 Fans vor Ort den NFL-Größen um Tom Brady, Julian Edelmann, Philipp Rivers oder Tyrell Williams bei der Arbeit zusehen.

7500 dieser Auserwählten werden Super Bowl LIII in einer der bis zu 300 Gästen fassenden VIP-Lounges verfolgen, Catering mit frisch aufgekochten Speisen, eigenes Bedienpersonal, eigener Parkplatz und privater Eingang natürlich inklusive. Zum Vergleich, die TGW Arena in Pasching, Heimstätte des LASK, bietet 6000 Fans Platz, da sind die VIPs schon eingerechnet.

Eine andere Welt. Auch bei der Errichtung. So wurde der Georgia Superdome in knapp zweieinhalb Jahren Bauzeit hochgezogen, inmitten einer Millionenstadt wie Atlanta. Nicht ganz ohne Zwischenfälle, die Eröffnung musste wegen Problemen mit dem hydraulisch öffnenden Stahldach oder der umlaufenden 360-Grad-Videowand in HD-Qualität, mit einer Länge von 335 Metern die größte Vidiwall der Welt, mehrfach verschoben werden. Auch wurde der Kostenrahmen um 100 (!) Prozent überschritten, alles kein Problem.

Über Bürgerinitiativen, die einen Stadionbau verhindern wollen, könnten Hausherr Blank und seine US-Landsleute nicht einmal lachen, zu groß wären Unverständnis und Unmut.

Dass eine derartige Investition sich für die Region rechnen soll, wird wie folgt deutlich. In Atlanta sind aktuell für Hotelzimmer mindestens 400 US-Dollar pro Nacht fällig, VIP-Packages mit Hotel und Eintrittskarte sind ab 5240 USD zu haben, für die teuerste Eintrittskarte wollte „ticketmaster“ 22.000 Dollar.

Dagegen sind herkömmliche Stadion-Rundgänge (wieder ab 11. Februar) für 25 Dollar ja eine Mezzie. AHA