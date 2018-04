Super-Gau von Tschernobyl noch immer messbar

32 Jahre nach der Reaktorkatastrophe in der Ukraine gibt es immer noch verstrahlte Lebensmittel in Oberösterreich

LINZ – Auch 32 Jahre nach dem Super-GAU am 26. April 1986 im ukrainischen AKW Tschernobyl ist in Österreich noch eine erhöhte Strahlenbelastung – vor allem Cäsiumwerte – nachweisbar. 2017 wurden bei einer Kindernahrung mit Heidelbeeren, die aus einer Wildpflückung stammen dürften, 4,7 Bq/kg – der Grenzwert liegt bei 600 Bq/kg – gemessen. 2016 lagen sechs von 23 in OÖ gezogenen Proben von Wildpilzen über dem Grenzwert. Aufgrund der geringen Verzehrraten bedeuten diese Konzentrationen aber keine signifikante Strahlenbelastung.

„Aktuelle Messdaten weisen eine Bodenkontamination mit Cäsium 137 nach – das ist nach so vielen Jahren ein überdeutlicher Befund dafür, dass es höchste Zeit ist für eine Ende der hochgefährlichen Atomkraft“, betonte Umwelt-Landesrat Rudi Anschober einmal mehr. In der „Allianz der Regionen für einen europaweiten Atomausstieg hat er 15 Mitstreiter. Sie wollen AKW-Neubauten einen Riegel vorschieben und warnen davor, dass die 124 in Europa in Betrieb befindlichen AKW mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 32,4 Jahren zunehmend mehr Risiko bergen.

„Die Reaktorkatastrophe hat uns vor Augen geführt, dass die Folgen von schweren Kernkraftwerksunfällen grenzüberschreitend sind. Solch ein Szenario wollen wir nicht mehr erleben, daher müssen wir eine starke Stimme in Europa gegen Atomkraft sein“, betont auch Ministerin Elisabeth Köstinger.