Super? – Jein

Text & Fotos: Oliver Koch

Kann man als glühender Alfista überhaupt einen halbwegs neutralen Test über einen Alfa Romeo schreiben? Wenn man als kleines Kind schon vom Logo begeistert war, mit Alfetta, Giulietta und – natürlich – mit dem Spider mitgefahren ist? Vor allem Letzterer, DAS Kultauto der Mailänder Autoschmiede (die mittlerweile ihren Sitz in Turin hat), war ein Augenöffner. Diese Eleganz, diese Eigenwilligkeit, diese Dynamik: So etwas prägt. Auch wenn mit dem Lauf der Zeit die Fassade bröckelt; wenn man hört, dass die Alfas „Rostschüsseln“ sind. Fehleranfällig. Schön, aber Spritfresser. Das tut dann fast schon im Herzen weh.

Mittlerweile sind etliche Jahre ins Land gezogen. Seit 1986 gehört Alfa zum Fiat-Konzern, weshalb der Alfa 75 für viele der letzte „echte“ Alfa ist. Danach wurde es ruhiger um die Automarke und auch die Verkaufszahlen waren nicht wirklich berauschend – obwohl der Alfa 156 (im Jahr 1998) und der Alfa 147 (im Jahr 2001) zum „Auto des Jahres“ gekürt wurden. Dann kam die Neuauflage der Giulia (im Jahr 2016) und im Vorjahr (endlich) ein SUV – der Stelvio: benannt nach dem höchsten italienischen Pass, dem Stilfser Joch.

Und hoch hinaus will Alfa Romeo mit dem Wagen allemal. Der Designanspruch ist jedenfalls schon ikonenmäßig. Wie aus einem Guss wirkt das 4,69 Meter lange Gefährt, dessen bullige Front in der Mitte vom herzförmigen Lufteinlass gezeichnet ist in dessen Mitte das dezente Markenemblem prangt. Die zwei weiteren wuchtigen Lufteinlässe plus die schmalen Bi-Xenon-Scheinwerfer geben dem Stelvio vorne eine dynamische Note, dessen schwungvoll gezeichnete Körperpartie in einem sanft abfallenden Heck mündet, das gleichermaßen Sportlichkeit und Eleganz verkündet. Dazu gesellen sich Leichtmetall-19-Zöller, zwei chromverzierte Auspuffrohre plus ein Unterbodenschutz, die den Stelvio als sportliches All-Terrain-Fahrzeug ausweisen.

Auch im Innenraum haben die Designer ihr Bestes gegeben. Ein formschönes, fahrerzentriertes Cockpit mit einem im Dashboard integrierten länglichen, 8,8 Zoll großen Bildschirm zeugen von italienischer Eleganz und weisen den Stelvio als eigenwilliges und charakterstarkes Auto aus. Da fällt es nicht ganz so ins Gewicht, dass die A-Säule wuchtig ist, der Bildschirm nicht auf Druckbefehle reagiert sondern nur via Dreh-Drück-Regler gesteuert wird, oder die Materialwertigkeit im Detail nicht vollends dem Premiumanspruch genügt. Denn es sind (auch) die dezenten Kleinigkeiten – wie etwa der Startknopf, der direkt am Lenkrad angebracht ist – die den Stelvio einzigartig machen. Ausstattungsmäßig ist der Stelvio Super gut bestückt: Frontkollisionswarner, Klimaanlage und Spurhalte-Assistent sind beispielsweise serienmäßig, einen adaptiven Tempomaten sucht man indessen vergeblich. Erwähnenswert ist auch der DNA-Regler in der Mittelkonsole („Dynamic“, „Natural und „Advanced Efficiency“) mit dem sich das Fahrverhalten des bequemen und luftigen Fünfsitzers verändern lässt. Und damit sind wir schon beim wichtigsten Punkt: dem Fahrverhalten. Und da ist der Stelvio einfach super. Der 210 PS starke Vierzylinder-Diesel gibt nach einer Gedenksekunde mächtig Gas, der Wagen pickt auf der Straße, die Federung ist phänomenal und der knurrige Selbstzünder wird selbst unter Volllast niemals brachial. Dazu gesellen sich eine akkurate Achtgangautomatik, eine herrlich präzise und leichtgängige, direkte Lenkung sowie fein dosierbare, starke Bremsen. Abzüge gibt´s hingegen für die sehr eingeschränkte Sicht nach hinten – doch zum Glück hatte unser gut 63.000 Euro teurer Stelvio eine Rückfahrkamera, auch wenn diese nicht serienmäßig an Bord ist.

Fazit: Designmäßig hammerscharf, fahrtechnisch super, ausstattungsmäßig im guten Mittelfeld und bei der Verarbeitung solide: Der Stelvio ist ein feines, ambitioniertes SUV mit wenigen Kinderkrankheiten, die Alfa hoffentlich bald ausmerzt. Dann steht einem umjubelten Siegeszug des Stelvio nichts mehr im Wege.

Typenschein

Alfa Romeo Stelvio Super 2.2 ATX AWD

Preis: ab € 57.750,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 63.192,70 unter anderem inklusive Sonderlackierung Grigio Vesuvio € 1054,10, Lusso Paket Eichenholz € 3175,-, Komfort Paket € 654,05, Alfa Connect 3D Nav 8,8“ € 2159,-, Fahrassistenz Paket PLUS € 869,95 und schwarzen Bremssätteln € 381,-; einen Alfa Romeo Stelvio (2.2 150 PS ATX RWD) gibt es ab € 42.450,-

NoVA/Steuer: 7 %/ € 1045,44 jährlich

Garantie: 2 Jahre plus 2 Jahre Alfa Care bis max. 120.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 8 Jahre gegen Durchrostung

Service: laut Serviceheft bzw. Bordcomputer

Technische Daten:

Motor: R4, 16V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 2143 cm³, 154 kW/209 PS bei 3750 U/min, max. Drehmoment 470 Nm bei 1750 U/min

Getriebe: Achtgangautomatik

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 215 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,6 s

Leistungsgewicht: 7,94 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 5,5/4,4/4,8 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,9 Liter

CO2-Ausstoß: 127 g/km

NOx: 0,0614 mg/km; Euro 6b

Eckdaten: L/B/H: 4687/1903/1671 mm

Radstand: 2818 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1659/2330 kg

Kofferraum: 525-1200 Liter

Tank: 64 Liter (Diesel)

Reifen: 4 x 235/55 R19 101V auf 19“-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/LKA/BSD/RSR

Airbags: 6

Geländedaten:

Bodenfreiheit: 200 mm

Böschungswinkel vorne: 24°

Hinten: 23°

Rampenwinkel: 18°

Wattiefe: 300 mm