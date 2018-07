Surfen auf der Johnson-Welle

Von Theresa Großpointner

Gechillte Songs eines hawaiianischen Surfers können auch fernab von Meer und Strand super funktionieren: So sorgte Singer-Songwriter Jack Johnson am Samstag auf der Burg Clam für einen stimmungsvollen Abend.

Wie gewohnt lässig in Shirt, Jeans und Zehenschlapfen legt der bekennende Umweltaktivist mit bekannten Songs wie „If I Had Eyes“, „You And Your Heart“, „Sitting, Waiting, Wishing“ und „Good People“ los. Es braucht nicht viel, um gute Vibes zu verbreiten. Mit schlichten Gitrarrengrooves, der dezenten Begleitung seiner dreiköpfigen Band und ohne große Bühnenshow, lässt der 43-Jährige einfach nur die Musik sprechen. Und genau diese Reduzierung auf das Wesentliche lieben die rund 8000 Konzertbesucher besonders an ihm.

Einer der Höhepunkte des Konzertes ist der sympathische gemeinsame Auftritt mit dem als Support wirkenden belgischen Sänger Milow („Ayo Technology“). Das Live-Mesh-up der Johnson-Nummer „Breakdown“ mit dem aktuellen Milow-Hit „Howling At The Moon“ findet beim Publikum großes Gefallen.

Dann setzt im letzten Drittel des Konzertes doch noch der Regen ein. „Oh it’s raining. Poor guys, sorry!“, ruft Johnson von der Bühne und stimmt passend ein „Purple Rain“-Cover von Prince an. Die Fans sind außer Rand und Band und singen kräftig mit, manche reißen sich die Ponchos vom Körper und tanzen ausgelassen im Regen.

Nach der Zugabe „Better Together“, die der 43-Jährige seiner Frau zum gestrigen 25. Hochzeitstag widmete, verabschiedet sich der Sänger nach zweieinhalb Stunden von seinem regendurchnässten, aber glücklichen Publikum.